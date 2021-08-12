Україну накриє спека африканського походження, - прогноз від синоптика Наталки Діденко
В Україні 13 серпня очікується тепла погода, проте наступного тижня прийде африканська спека
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
"Погляньте на цю прогностичну температурну карту на завтра, 13 серпня, і поспішайте насолодитися комфортною погодою", - повідомила вона.
У п'ятницю повітря буде чудовим, протягом дня +24°C…+29°C.
"Така комфортна картинка повисить у нашій українській синоптичній вітальні ще пару днів, а вже з понеділка, з 16 серпня, в Україну почне заходити спека африканського походження. Прийдуть +30°C…+35°C", - наголосила пані Діденко.
Дощі завтра в більшості областей України малоймовірні, антициклон.
Лише на Сході та південному сході близькість атмосферного фронту може спричинити локальні короткі грозові дощі.
У Києві п'ятниця буде сонячною сухою та теплою. Вдень стовпчики термометрів бігатимуть поблизу +26°C…+27°C.
Маковій та найближча неділя обіцяють таку ж чудову погоду, сонячну й непекучу.
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