Україну накриє спека африканського походження, - прогноз від синоптика Наталки Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

"Погляньте на цю прогностичну температурну карту на завтра, 13 серпня, і поспішайте насолодитися комфортною погодою", - повідомила вона.

У п'ятницю повітря буде чудовим, протягом дня +24°C…+29°C.

"Така комфортна картинка повисить у нашій українській синоптичній вітальні ще пару днів, а вже з понеділка, з 16 серпня, в Україну почне заходити спека африканського походження. Прийдуть +30°C…+35°C", - наголосила пані Діденко.

Дощі завтра в більшості областей України малоймовірні, антициклон.

Лише на Сході та південному сході близькість атмосферного фронту може спричинити локальні короткі грозові дощі.

У Києві п'ятниця буде сонячною сухою та теплою. Вдень стовпчики термометрів бігатимуть поблизу +26°C…+27°C.

Маковій та найближча неділя обіцяють таку ж чудову погоду, сонячну й непекучу.





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