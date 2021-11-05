Україну накриє туман: якою буде видимість

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

На більшій частині території України очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).

У Києві та області 5 листопада туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).

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