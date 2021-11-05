Україну накриє туман: якою буде видимість
У ДСНС попередили українців про туман 5 листопада
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
На більшій частині території України очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).
У Києві та області 5 листопада туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.11
Купівля 26.11Продаж 26.34
-
EUR
Купівля 30.08Продаж 30.47
- Актуальне
- Важливе