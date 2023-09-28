Україну очікує тепла п'ятниця з сонячною погодою: прогноз на 29 вересня від Наталки Діденко
У п'ятницю, 29 вересня, в Україні погода буде сухою, сонячною і теплою з максимальною температурою повітря +23...+29 °C
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Завтра на всій території країни антициклон - сухо, сонячно, тепло.
Максимальна температура повітря становитиме +23...+29 °C. Уночі свіжіше, +9...+12 °C, а на півдні +12...+17 °C.
В Україні переважатиме східний вітер 5-10 м/с. На півдні є ймовірність сильних поривів.
У столиці буде ясно
29 вересня в Києві також багато сонця і тепла.
Протягом дня передбачається близько +25 °C. Температура вночі близько +10...+12 °C.
Вітер східний 5-8 м/с. Вологість повітря: 77%.
Прогноз на найближчі вихідні
У суботу в Україні - без особливих синоптичних змін.
У неділю в західних та північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині прийде невеликий дощ та зниження температури до +16...+20 °C.
Карта прогнозу температури повітря на 1 жовтня.
Фото: Наталка Діденко
На півдні, сході та в більшості центральних регіонів до кінця тижня - суха сонячна тепла погода.
- Учора синоптик Наталка Діденко розповіла коли підуть дощі.
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