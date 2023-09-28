Україну очікує тепла п'ятниця з сонячною погодою: прогноз на 29 вересня від Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Завтра на всій території країни антициклон - сухо, сонячно, тепло.

Максимальна температура повітря становитиме +23...+29 °C. Уночі свіжіше, +9...+12 °C, а на півдні +12...+17 °C.

В Україні переважатиме східний вітер 5-10 м/с. На півдні є ймовірність сильних поривів.

У столиці буде ясно

29 вересня в Києві також багато сонця і тепла.

Протягом дня передбачається близько +25 °C. Температура вночі близько +10...+12 °C.

Вітер східний 5-8 м/с. Вологість повітря: 77%.

Прогноз на найближчі вихідні

У суботу в Україні - без особливих синоптичних змін.

У неділю в західних та північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині прийде невеликий дощ та зниження температури до +16...+20 °C.

Карта прогнозу температури повітря на 1 жовтня.

Фото: Наталка Діденко

На півдні, сході та в більшості центральних регіонів до кінця тижня - суха сонячна тепла погода.