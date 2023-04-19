Про це в ефірі Еспресо заявила адвокаційна менеджерка щодо зеленого відновлення України у "Razom We Stand" Ольга Євстігнєєва.

"Ми маємо просити гроші не на відбудову економіки до попереднього стану на основі викопного палива, як це було раніше. До речі, наша економіка була однією із найенергоємніших у Європі. Ми маємо просити технології відновлювальних джерел енергії, їхнього виробництва та переробки. Це сонячні панелі, вітрогенерація, теплові насоси. Це у промисловості не доменні печі, а технології по прямому відновленню заліза, електродугових печах та виплавки сталі. Ми маємо розуміти, що це питання дуже на часі і від цього залежить чи буде Україна незалежною країною, чи буде слабкою економічно, яку буде легко завоювати у будь-який час", - вважає вона.