Укравтодор визначив, яка компанія будуватиме міст через Дністер в Молдову
Тендер на будівництво мосту через Дністер виграло ТОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство Автострада" з ціновою пропозицією 3,4 млрд грн
Про це повідомляє LB.ua.
Міст має стати основою автомагістралі між Києвом та Кишиневом.
Його буде збудовано в околицях прикордонних населених пунктів Ямпіль (Україна) і Косеуць (Молдова).
Крім мосту, потрібно буде побудувати 1,6 км підходу з боку України і 5 км з боку Молдови.
Фінансувати роботи буде державний бюджет України. Будівництво має бути завершене до кінця 2022 року.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що є амбіція провести між Києвом та Кишиневом автомагістраль.
- "Укравтодор" оголосив тендер на будівництво мосту через Дністер в Молдову до 2023 року.
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