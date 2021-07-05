Укравтодор визначив, яка компанія будуватиме міст через Дністер в Молдову

Про це повідомляє LB.ua.

Міст має стати основою автомагістралі між Києвом та Кишиневом.

Його буде збудовано в околицях прикордонних населених пунктів Ямпіль (Україна) і Косеуць (Молдова).

Крім мосту, потрібно буде побудувати 1,6 км підходу з боку України і 5 км з боку Молдови.

Фінансувати роботи буде державний бюджет України. Будівництво має бути завершене до кінця 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є амбіція провести між Києвом та Кишиневом автомагістраль.

"Укравтодор" оголосив тендер на будівництво мосту через Дністер в Молдову до 2023 року.