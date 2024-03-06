Нардепи прийшли до Верховної Ради, засідання якої скасовано до кінця місяця
Нардепи від "Європейської Солідарності" прийшли до Верховної Ради, аби висловити протест проти скасування пленарних засідань 6, 7 і 8 березня
Про це повідомила членкиня фракції Ірина Геращенко.
За її словами, опозиція обурена тим, що монобільшість вирішила скасувати пленарні засідання через нібито необхідність перевірки фортифікаційних споруд на фронті, про що раніше заявив лідер фракції "слуг" Давид Арахамія. Геращенко наголосила: заява про те, що депутатам потрібно написати звіт для сенату США, також виглядає непереконливою.
"Європейська Солідарність" сьогодні прийшла в парламент, ми висловили протест проти подібної організації роботи голові ВР і закликали його негайно повернути нормальний графік роботи. Це мрія русні – непрацюючий порожній парламент", - написала Геращенко.
Вона додала, що цього тижня Рада мала розглядати соціальні закони на підтримку ветеранів, а також "законопроєкт про заборону московських попів". Також мала відбутися година запитань до уряду, якої не було вже пів року.
"Є проблеми з фортифікаційними спорудами, західною підтримкою України, законами, які необхідні для отримання фінансової допомоги від МВФ і Світового банку. Порядок денний обговорений на погоджувальній", - написала нардепка.
Варто зазначити, що до кінця березня Рада планувала ухвалити закон про мобілізацію.
- Рада скасувала пленарні засідання цього тижня, тож фактично не засідатиме місяць.
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