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"Рада не засідатиме місяць": нардеп Железняк заявив про парламентську кризу й назвав причину

5 березня, 2024 вiвторок
14:01
Україна Верховна Рада

У Верховній Раді України скасували засідання 6, 7 і 8 березня. Таким чином парламент не засідатиме майже місяць

Про це написав нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, на цей тиждень було заплановано багато важливих законів – "соціальні, освітні, військові".

"Дві реальності одночасно. Вчора на погоджувальній раді з фракціями були чотири міністри, які просили не відкладати їхні закони й швидко проголосувати. Сьогодні коаліція скасовує 3 дні голосування. Фактично Рада не буде засідати місяць", - написав політик.

Він зазначив, що офіційна причина – необхідність підготовки комплексного звіту для сенату США. Але насправді засідання скасували через бунт опозиції, яка погрожує гальмувати розгляд будь-яких ініціатив у залі, поки їм не почнуть давати дозвіл на закордонні поїздки й відрядження.

Варто зазначити, що до кінця березня Рада планувала ухвалити закон про мобілізацію.

Теги:
Верховна Рада
Війна з Росією
Ярослав Железняк
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