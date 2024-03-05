"Рада не засідатиме місяць": нардеп Железняк заявив про парламентську кризу й назвав причину
У Верховній Раді України скасували засідання 6, 7 і 8 березня. Таким чином парламент не засідатиме майже місяць
Про це написав нардеп Ярослав Железняк.
За його словами, на цей тиждень було заплановано багато важливих законів – "соціальні, освітні, військові".
"Дві реальності одночасно. Вчора на погоджувальній раді з фракціями були чотири міністри, які просили не відкладати їхні закони й швидко проголосувати. Сьогодні коаліція скасовує 3 дні голосування. Фактично Рада не буде засідати місяць", - написав політик.
Він зазначив, що офіційна причина – необхідність підготовки комплексного звіту для сенату США. Але насправді засідання скасували через бунт опозиції, яка погрожує гальмувати розгляд будь-яких ініціатив у залі, поки їм не почнуть давати дозвіл на закордонні поїздки й відрядження.
Варто зазначити, що до кінця березня Рада планувала ухвалити закон про мобілізацію.
- Наприкінці лютого Європарламент висловив стурбованість через обмеження закордонних поїздок депутатів ВРУ.
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