"Рада не засідатиме місяць": нардеп Железняк заявив про парламентську кризу й назвав причину

Про це написав нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, на цей тиждень було заплановано багато важливих законів – "соціальні, освітні, військові".

"Дві реальності одночасно. Вчора на погоджувальній раді з фракціями були чотири міністри, які просили не відкладати їхні закони й швидко проголосувати. Сьогодні коаліція скасовує 3 дні голосування. Фактично Рада не буде засідати місяць", - написав політик.

Він зазначив, що офіційна причина – необхідність підготовки комплексного звіту для сенату США. Але насправді засідання скасували через бунт опозиції, яка погрожує гальмувати розгляд будь-яких ініціатив у залі, поки їм не почнуть давати дозвіл на закордонні поїздки й відрядження.

Варто зазначити, що до кінця березня Рада планувала ухвалити закон про мобілізацію.