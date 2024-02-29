Європарламент висловив стурбованість через обмеження закордонних поїздок депутатів ВРУ – резолюція

Про це йдеться в резолюції.

"Європейський парламент висловлює стурбованість обмеженнями щодо закордонних поїздок депутатів Верховної Ради України; вважає, що це може розглядатися як невибіркове обмеження політичної діяльності обраних народних депутатів, зокрема тих, хто представляє опозицію; переконаний, що під час війни будь-яким політичним ресурсом, який може представляти справу України на будь-якому міжнародному форумі, не можна нехтувати", – йдеться в документі.