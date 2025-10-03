Створити лідера для певного електорату: журналістка Волошина щодо публікації у Forbes про Сергія Тігіпка

Таку думку в етері Еспресо висловила журналістка Лариса Волошина.



"Щодо публікації у Forbes про бізнесмена та політика Сергія Тігіпка, то явно прослідковується політичне замовлення. Чи це було замовлення, чи від душі написано? Але журналіст дає комплементарний коментар, не ставлячи питання по певних моментах, наприклад, щодо поведінки пана Тігіпка під час розстрілу Майдану. Ми пам'ятаємо, що Верховна Рада збиралася, щоб проголосувати про відвід силовиків і таким чином припинити стрілянину та вбивства беззбройних людей на Майдані, то тоді пана Тігіпка не могли докликатися. У його фракції було 12 голосів, їх не вистачало для голосування. До нього їздили кілька разів, ледь не 4-5. Поки Янукович не втік, він не з'явився, щоб проголосувати. Стрілянину на Майдані можна було припинити на пів доби раніше", - прокоментувала журналістка.

За її словами, подібних питань до пана Тігіпка достатньо, але журналіст чомусь їх не поставив в інтерв'ю, і замість цих запитань починає співати оду своєму інтерв'юйованому.

"На мій погляд, перше - є певна необхідність створити лідера для переключення голосів проросійського електорату, який навіть не вважає себе проросійським, а всіх тих, хто за мир. Друге - чому Forbes? Тому що треба починати з того, що "я, як Дональд Трамп, - бізнесмен, людина справи". Хоча на пострадянському просторі бізнесменів не буває, бо це ставленики від комсомолу чи компартії. Тому це було огидно, і це погана журналістська робота", - резюмувала Лариса Волошина.