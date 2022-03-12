"Укренерго" підтвердила ремонтні роботи на ЧАЕС

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



"Укренерго" працює над відновленням енергоживлення ЧАЕС. Роботи продовжуються. Про результати повідомимо", – заявили в компанії.

Нагадаємо, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого.

9 березня станція була знеструмлена і у неї зник зв'язок з МАГАТЕ

Згодом її підключили до аварійного електроживлення.

За даними української розвідки, Путін віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції.

У МАГАТЕ заявили, що електромережі Чорнобильської АЕС ремонтують технічні фахівці.