Фахівці розпочали ремонтувати електромежі ЧАЕС - МАГАТЕ
Електромережі Чорнобильської АЕС ремонтують технічні фахівці. Одну секцію вже вдалось відновити
Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агенства з атомної енергії.
Роботи розпочали 10 березня. Вдалось відремонтувати одну секцію, але електроенергія за межами майданчика все ще була відключена, що вказує на пошкодження в інших місцях.
"Ремонтні роботи триватимуть, незважаючи на складну ситуацію за межами майданчика АЕС" - сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гросі.
З 9 березня живлення ЧАЕС забезпечують аварійні дизель-генератори. Також на об'єкт доставили додаткове паливо.
- Нагадаємо, 9 березня МАГАТЕ перестав отримувати дані від системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС.
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