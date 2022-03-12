Фахівці розпочали ремонтувати електромежі ЧАЕС - МАГАТЕ

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агенства з атомної енергії.



Роботи розпочали 10 березня. Вдалось відремонтувати одну секцію, але електроенергія за межами майданчика все ще була відключена, що вказує на пошкодження в інших місцях.



"Ремонтні роботи триватимуть, незважаючи на складну ситуацію за межами майданчика АЕС" - сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гросі.



З 9 березня живлення ЧАЕС забезпечують аварійні дизель-генератори. Також на об'єкт доставили додаткове паливо.

Нагадаємо, 9 березня МАГАТЕ перестав отримувати дані від системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС.

Результати "дружби" з братнім російським народом від обстрілів ЧАЕС передовсім відчують білоруси, – голова комітету ВР з питань енергетики.