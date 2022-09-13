Про це у фейсбук повідомляє НЕК "Укренерго".

Роботи на інших лініях продовжуються і триватимуть до повного завершення.

Разом з тим НЕК "Укренерго" офіційно заявляє, що наразі не планується ніяких обмежень енергопостачання споживачів Харківського регіону. Всі повідомлення стосовно наявності таких намірів не відповідають дійсності.

Нагадаємо, зранку 13 вересня Харків та область залишились без світла. З ладу вийшла резервна лінія, яка живила населені пункти – це наслідки підступних обстрілів росіян 11 вересня.

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