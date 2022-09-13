Укренерго відновила роботу знищених росіянами у Харкові та області магістральних ліній
Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" вже відновили роботу двох магістральних ліній, що живлять Харків та Харківську область
Про це у фейсбук повідомляє НЕК "Укренерго".
Роботи на інших лініях продовжуються і триватимуть до повного завершення.
Разом з тим НЕК "Укренерго" офіційно заявляє, що наразі не планується ніяких обмежень енергопостачання споживачів Харківського регіону. Всі повідомлення стосовно наявності таких намірів не відповідають дійсності.
- Нагадаємо, зранку 13 вересня Харків та область залишились без світла. З ладу вийшла резервна лінія, яка живила населені пункти – це наслідки підступних обстрілів росіян 11 вересня.
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