Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко у телеграмі.

"Щойно повідомили, що Харків та область без світла. Вийшла з ладу резервна лінія, яка живила населені пункти. Зараз всі сили направлені на ліквідацію проблеми. Про результати повідомлю пізніше", - написав він.

Він зазначив, що це наслідки підступних обстрілів росіян, що були напередодні.

На Сумщині, Донеччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині 11 вересня виникли перебої з електроводопостачанням через обстріли росіян. Окупанти били по критичній інфраструктурі регіонів, зокрема по Харківській ТЕЦ-5. У результаті обстрілів в Харківській області та перебої з електропостачанням затримувалися потяги з та до Сум, Полтави й Києва. Лише на ранок 12 вересня рейси між Харковом та Києвом почали прямувати згідно з розкладом.

Ранком, близько 09:00 12 вересня, електропостачання та водопостачання у Харківській області було відновлено на 80%.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb