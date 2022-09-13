Харківщина знову без світла: вийшла з ладу резервна лінія
Харків та область знову без світла, адже з ладу вийшла резервна лінія, яка живила населені пункти
Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко у телеграмі.
"Щойно повідомили, що Харків та область без світла. Вийшла з ладу резервна лінія, яка живила населені пункти. Зараз всі сили направлені на ліквідацію проблеми. Про результати повідомлю пізніше", - написав він.
Він зазначив, що це наслідки підступних обстрілів росіян, що були напередодні.
- На Сумщині, Донеччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині 11 вересня виникли перебої з електроводопостачанням через обстріли росіян. Окупанти били по критичній інфраструктурі регіонів, зокрема по Харківській ТЕЦ-5. У результаті обстрілів в Харківській області та перебої з електропостачанням затримувалися потяги з та до Сум, Полтави й Києва. Лише на ранок 12 вересня рейси між Харковом та Києвом почали прямувати згідно з розкладом.
- Ранком, близько 09:00 12 вересня, електропостачання та водопостачання у Харківській області було відновлено на 80%.
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