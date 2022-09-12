У Харківській області на 80% відновили електро- та водопостачання, на Дніпропетровщині усі міста вже з електрикою
Після російських обстрілів 11 вересня електропостачання та водопостачання у Харківській області відновили на 80%. Уся Дніпропетровщина вже теж з електрикою
Про це повідомили заступник керівника ОП Кирило Тимошенко та очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Харківська область. Електропостачання та водопостачання міста та області відновлено на 80%. Продовжуємо працювати", - написав Тимошенко.
За інформацією енергетиків, станом на 08:32 12 вересня з електрикою усі міста та громади Дніпропетровської області.
"Все у штатному режимі. Продовжуємо працювати на перемогу разом", - додав Резніченко.
- На Сумщині, Донеччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині 11 вересня виникли перебої з електроводопостачанням через обстріли росіян. Окупанти били по критичній інфраструктурі регіонів, зокрема по Харківській ТЕЦ-5. У результаті обстрілів в Харківській області та перебої з електропостачанням затримувалися потяги з та до Сум, Полтави й Києва. Лише на ранок 12 вересня рейси між Харковом та Києвом почали прямувати згідно з розкладом.
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