Укргідрометцентр попереджає про заморозки. Коли і де саме

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

У ніч на 10 жовтня в багатьох регіонах очікується зниження температури ґрунту до 0...+5 °С - жовтий рівень небезпечності. У західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях 11 жовтня повітря прогріється лише до 0...+5 °С - помаранчевий рівень небезпечності.

Фото: Український гідрометеорологічний центр

У більшості регіонів погода буде без змін

У найближчі два дні в Україні переважно без опадів. Нічна температура становитиме +1...+6 °С, удень буде +7...+14 °С.

Найтепліше на Одещині, там стовпчики термометра піднімуться до +16 °С.

На заході, у Житомирській та Вінницькій областях очікується сильний заморозок в повітрі 0...+3 °С, денна температура +7...+12 °С.

Вітер дутиме з північно-західного напрямку, 5-10 м/с.

Погода зміниться у кількох областях

Завтра пообіді у північно-східних регіонах та на півострові Крим можливий слабкий дощ.

Температура уночі +2...+5 °С, а удень підніметься максимум до 10 °С. Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с

Також у Криму очікуються невеликі опади. Вдень +13…+15 °C

Вітер північний 5-10 м/с.

На Київщині дощів не прогнозують

У столиці та області хмарно з проясненнями, опади не передбачаються. Вітер буде дути з північно-західного напрямку, 7-12 м/с.

Нічна температура становитиме +1...+6 °С, на поверхні ґрунту можливий приморозок 0...+5 °С, денна температура буде +7...+12 °С, у Києві вночі +3...+5 °С, а вдень +9...+11 °С.

Погода на тиждень

11 жовтня на заході та південному заході до +17 °С.

У четвер майже без опадів, лише на півночі та північному заході в обідню пору може пройти слабкий дощ. Температура підніметься на +4...+8 °С. Вітер буде північно-західний з переходом на південно-західний, 5-12 м/с.

У четвер, 12 жовтня, в Україні моментами шквали 15-20 м/с. У п’ятницю у Карпатах, на півдні та сході можливий слабкий дощ, на решті території опади не очікуються. Нічна температура буде +8...+13 °С, на півночі +5...+10 °С, денна температура становитиме +12...+18 °С, на півдні та в центральних областях +16...+22 °С.