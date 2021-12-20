Укргідрометцентр попередив українців про сніголавинну небезпеку у Карпатах та ожеледицю на дорогах Києва

Про це йдеться на сайті ДСНС та КМДА.



За даними синоптиків, у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами, у горах Iвано-Франкiвської, Львівської областей та на високогiр’ї Закарпатської області зберігається третій рівень небезпеки.



У Києві вранці та вночі очікується перший рівень небезпеки через ожеледицю на дорогах.



Департамент муніципальної безпеки закликав водіїв Києва дотримуватися швидкісного режиму, уникати ризикованих маневрувань та не використовувати транспорт з літніми шинами, а при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму.



Пішоходам, в свою чергу, радять злегка розслабити та зігнути ноги при ході та ступати на всю підошву. Щоб утриматися на ногах при ожеледиці, необхідно швидко присісти при порушенні рівноваги. Також варто розмахувати руками в такт ходьби.



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