Укроборонпром отримав $20 тис. гранту від США на розвиток систем кіберзахисту
Укроборонпром отримав $20 тис. гранту від Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CDRF Foundation) на розвиток систем кіберзахисту
Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.
Згідно з повідомленням, Укроборонпром і СDRF Foundation підписали договір про надання концерну гранту в сумі $20 тис, які будуть спрямовані на підвищення рівня кіберзахисту.
У пресслужбі зазначили, що це перша перемога концерну у міжнародному науково-технічному конкурсі, а також перший грант на підвищення інноваційної складової оборонного виробництва.
За словами генерального директора Укроборонпрому Юрія Гусєва, команда концерну значно активізувала зусилля з підвищення рівня кібербезпеки критичної інфраструктури та забезпечення дотримання міжнародних стандартів захисту інформації. Це дає змогу концерну стати надійним партнером для високотехнологічниї іноземних виробників озброєння та військової техніки, а також здійснювати в майбутньому міжнародний трансфер технологій.
За оцінкою Укроборонпрому, у першому півріччі 2021 року інформаційно-комунікаційні системи концерну зазнали 12 415 кібератак, або 69 атак щодоби. Більшість з них було завчасно заблоковано.
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