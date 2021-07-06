Укроборонпром отримав $20 тис. гранту від США на розвиток систем кіберзахисту

Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.



Згідно з повідомленням, Укроборонпром і СDRF Foundation підписали договір про надання концерну гранту в сумі $20 тис, які будуть спрямовані на підвищення рівня кіберзахисту.



У пресслужбі зазначили, що це перша перемога концерну у міжнародному науково-технічному конкурсі, а також перший грант на підвищення інноваційної складової оборонного виробництва.



За словами генерального директора Укроборонпрому Юрія Гусєва, команда концерну значно активізувала зусилля з підвищення рівня кібербезпеки критичної інфраструктури та забезпечення дотримання міжнародних стандартів захисту інформації. Це дає змогу концерну стати надійним партнером для високотехнологічниї іноземних виробників озброєння та військової техніки, а також здійснювати в майбутньому міжнародний трансфер технологій.



За оцінкою Укроборонпрому, у першому півріччі 2021 року інформаційно-комунікаційні системи концерну зазнали 12 415 кібератак, або 69 атак щодоби. Більшість з них було завчасно заблоковано.

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