Укроборонпром почав ремонтувати трофейну техніку окупантів для ЗСУ
Підприємства ДК "Укроборонпром" вже почали приймати та ремонтувати трофейну техніку
Про це повідомляє ДК "Укроборонпром", передає "Еспресо.TV".
Як приклад, концерн показав трофейний СБРМ "Тігр".
"Майже нова, малий пробіг, двигун, коробка та ходова цілі. Є сліди обгорання та невеликі залишки органіки. Інженери Укроборонпрому приступили до вивчення та ремонту. Перемога буде за нами!", – пише Укроборонпром.
- Нагадаємо, Укроборонпром за 100 годин війни передав ЗСУ майже 1,5 тис. одиниць військової техніки
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