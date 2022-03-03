Про це повідомляє ДК "Укроборонпром", передає "Еспресо.TV".

Як приклад, концерн показав трофейний СБРМ "Тігр".



"Майже нова, малий пробіг, двигун, коробка та ходова цілі. Є сліди обгорання та невеликі залишки органіки. Інженери Укроборонпрому приступили до вивчення та ремонту. Перемога буде за нами!", – пише Укроборонпром.

Нагадаємо, Укроборонпром за 100 годин війни передав ЗСУ майже 1,5 тис. одиниць військової техніки

ЗСУ знищили близько 9000 окупантів і 900 російських бойових машин, - Генштаб

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