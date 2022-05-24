Укроборонпром повідомив, що п'ять підприємств концерну захоплені окупантами

Про це у телеграм повідомила пресслужба Укроборонпрому.

Ще частина підрозділів зазнала ракетних ударів.

Працівникам з таких підприємств концерн запропонує роботу на інших об'єктах державного оборонно-промислового сектору та забезпечить виплату матеріальної допомоги.

Зазначається, що документація щодо персоналу або повністю знищена, або доступ до неї відсутній.

Відзначимо, що підприємства Укроборонпрому з початку повномасштабної війни Росії в Україні станом на 13 травня відновили трофейну техніку на 1,5 млрд грн

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