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Головна війна з Росією Укроборонпром повідомив, що п'ять підприємств концерну захоплені окупантами

Укроборонпром повідомив, що п'ять підприємств концерну захоплені окупантами

24 травня, 2022 вiвторок
01:45
війна з Росією Укроборонпром

П’ять підприємств, що входять до державного концерну "Укроборонпром", захоплені окупантами, ще частина - пошкоджена під час обстрілів

Про це у телеграм повідомила пресслужба Укроборонпрому.

Ще частина підрозділів зазнала ракетних ударів.

Працівникам з таких підприємств концерн запропонує роботу на інших об'єктах державного оборонно-промислового сектору та забезпечить виплату матеріальної допомоги.

Зазначається, що документація щодо персоналу або повністю знищена, або доступ до неї відсутній.

  • Відзначимо, що підприємства Укроборонпрому з початку повномасштабної війни Росії в Україні станом на 13 травня відновили трофейну техніку на 1,5 млрд грн

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окупація
Укроборонпром
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