Укроборонпром пропонує $1 млн за один трофейний російський літак, - Арахамія

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

"Укроборонпром готовий сплатити премію в $1 млн за угнаний чи трофейний літак. Також продовжує діяти програма $500 тис. за захоплений гелікоптер в робочому стані", - зазначив він.Згодом він додав, що російським пилотам, які готові брати участь в програмі гарантована видача українського громадянства.