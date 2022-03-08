Укроборонпром пропонує $1 млн за один трофейний російський літак, - Арахамія
Концерн "Укроборонпром" пропонує $1 млн за вкрадений чи трофейний літак окупантів
Про це написав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Facebook.
"Укроборонпром готовий сплатити премію в $1 млн за угнаний чи трофейний літак. Також продовжує діяти програма $500 тис. за захоплений гелікоптер в робочому стані", - зазначив він.
Згодом він додав, що російським пилотам, які готові брати участь в програмі гарантована видача українського громадянства.
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