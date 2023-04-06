Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.

Згідно з повідомленням, досягнуто домовленостей про розгортання нових виробничих потужностей.

"Беручи до уваги високі ризики російських ракетних ударів по підприємству Укроборонпрому, розглядаються винятково польські міста для створення нового виробництва... Україна надасть свої технології та висококваліфікованих фахівців із відповідними компетенціями та досвідом", - ідеться у повідомленні.