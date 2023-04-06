Укроборонпром уклав угоду про виробництво 125-мм снарядів на території Польщі
Укроборонпром і Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) уклали угоду про співпрацю у виробництві боєприпасів для 125-мм танкових гармат на території Польщі
Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.
Згідно з повідомленням, досягнуто домовленостей про розгортання нових виробничих потужностей.
"Беручи до уваги високі ризики російських ракетних ударів по підприємству Укроборонпрому, розглядаються винятково польські міста для створення нового виробництва... Україна надасть свої технології та висококваліфікованих фахівців із відповідними компетенціями та досвідом", - ідеться у повідомленні.
- У березні повідомлялося, що Укроборонпром розпочав виробництво 125-мм снарядів для танкової гармати з однією з країн НАТО.
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