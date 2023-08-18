Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

У новому поштовому випуску також будуть конверт "Перший день", листівки та магніт "Україна-Мати".

За словами Смілянського, "Україна-Мати" в новому образі — це про переосмислення минулого, про нову епоху для кожного українця та українки, і, враховуючи реакцію за поребриком, відповідь на "Кієв за трі дня".

Передзамовлення марки можна зробити на сайті.