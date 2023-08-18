Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Укрпошта оголосила про випуск марки "Україна - Мати" до Дня Незалежності

Укрпошта оголосила про випуск марки "Україна - Мати" до Дня Незалежності

18 серпня, 2023 п'ятниця
08:56
Культура Укрпошта оголосила про випуск марки "Україна - Мати"

Марку "Україна - Мати" запустять 24 серпня, найімовірніше, у Києві біля монумента "Батьківщина-мати". Її дизайн створила українська художниця Зінаїда Кубар у співпраці з командою Укрпошти

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

У новому поштовому випуску також будуть конверт "Перший день", листівки та магніт "Україна-Мати".

За словами Смілянського, "Україна-Мати" в новому образі — це про переосмислення минулого, про нову епоху для кожного українця та українки, і, враховуючи реакцію за поребриком, відповідь на "Кієв за трі дня".

Передзамовлення марки можна зробити на сайті.

  • Завдяки новій тисячі примірників марки "Русскій воєнний корабль, іді...!", на річницю випуску, вдалося зібрати мільйон гривень на 10 безпілотників DJI Mavic 3 для ЗСУ.
  • У червні Укрпошта отримала три нагороди щорічної міжнародної галузевої Премії World Post and Parcel Award відразу в трьох категоріях.
  • Легендарна українська марка "Русскій воєнний корабль, іді…!», яку Укрпошта презентувала 12 квітня 2022 року, виборола головний приз міжнародної філателістичної мистецької премії "Азіаго".
Суспільство
Укрпошта
Війна з Росією
День Незалежності
День Незалежності України
Читайте також:
Герман Галущенко
17 серпня, 2023 четвер
Україна не буде продовжувати контракт з РФ на транзит газу в ЄС
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук
16 серпня, 2023 середа
"У них на кордонах сидить Росія": посол Корнійчук про причину, з якої Ізраїль відмовляється надавати Україні ППО
Володимир Зеленський
17 серпня, 2023 четвер
Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану і мобілізації в Україні
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.22
  • EUR
    Купівля 40.87
    Продаж 41.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
18 серпня
09:25
Що залишили по собі окупанти на Харківщині
РФ намагається підірвати національну ідентичність українців на ТОТ, - розвідка Британії
09:23
російські військові окупанти
На Херсонщині місцеві колаборанти вимагають розпочати навчання для дітей за російською шкільною програмою
09:15
Ексклюзив
Андрющенко заявив, що РФ будує нову лінію оборони поблизу Маріуполя
08:43
Замах на заступника голови ДПСУ
На заступника голови ДПС скоїли замах, - Гетманцев
08:28
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін візьме участь у саміті БРІКС
08:25
пожежа у лісі
У Канаді евакуйовують жителів одного з регіонів через масштабні пожежі
08:07
Оновлено
Окупанти
Два гелікоптери, 460 солдатів і 12 бойових бронемашин: втрати Росії за добу війни в Україні
08:06
OPINION
Павло Клімкін
Єнсен натякнув на те, що союзники передбачають патову ситуацію у війні з Росією
08:01
Ексклюзив
україна українці
Чисельність населення України до 2037 року та яким буде життя після війни. Прогноз Інституту демографії
07:48
Олександр Журавель_ протез
У Мінсоцполітики сказали, хто має право на безоплатний протез ще до встановлення інвалідності
07:35
ЗСУ
ISW пояснив, чим важливий прорив оборони РФ у районі Роботино на Запоріжжі
07:05
Іловайськ
18 серпня. Річниця від дня, коли українські військові увійшли в Іловайськ – "Іловайський котел" (2014)
06:44
прапори України та США
Держдеп США: Перемога України означає цілковите вигнання РФ з її території
06:30
Фукусіма
Хакери атакували японські ядерні сайти через план скидання води з Фукусіми
06:15
У столиці Колумбії сталися землетруси, є загибла
05:51
Анонс
Лассіна Траоре, Шахтар
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 4-го туру чемпіонату України з футболу
05:46
окупанти орки
У батальйоні бойовиків "Восток" запропонували Росії заморозити війну в Україні вздовж нинішньої лінії фронту, - ISW
05:08
Оновлено
Кремль москва
У Москві прогриміли вибухи: влада заявляє про падіння уламків в районі Експоцентру. Хронологія подій
04:29
Володимир Зеленський
Зеленський про звільнення воєнкомів: бойові бригади скаржаться на проблеми з комплектуванням
03:55
Руслан Малиновський, "Марсель", Ліга 1, чемпіонат Франції
Трансферна сага завершена: авторитетний інсайдер назвав нову команду Малиновського
02:39
F-16 Нідерланди
США схвалили відправку в Україну F-16 з Данії та Нідерландів, - Reuters
02:22
Ентоні Джошуа та Олександр Усик (праворуч)
Промоутер анонсував завершення кар'єри Джошуа
02:09
фейк фейкові новини
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 17 серпня
01:44
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Казахстан заблокував сайт російського пропагандистського каналу "Царьград" за екстремізм
01:26
Оновлено
Аріс
Грецькі журналісти виступили проти героїв "Азову" та зірвали пресконференцію присвячену матчу "Динамо" - "Аріс"
00:53
ФСБ
ФСБ допитала малолітніх дітей у справі проти їхньої матері про дискредитацію армії РФ
00:27
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Дипломат Омелян: Китай із жахом відчуває, що його армія на радянських технологіях не здатна перемогти Захід
00:23
росія флот
Росія звинуватила Україну в атаці на Чорноморський флот
00:08
iPhone
Apple скорочує виробництво iPhone 15. ЗМІ названо причину
2023, четвер
17 серпня
23:52
Україна - Євросоюз
Зеленський: Підписав важливий євроінтеграційний закон про відбір до Конституційного суду
23:32
Офіс генпрокурора України
За час масштабної війни зафіксовано 100 666 воєнних злочинів росіян в Україні
23:28
Володимир Зеленський
Новий безпековий імпульс у світі: Зеленський анонсував перший Форум оборонних індустрій
23:14
Ексклюзив
"Свободівець" Олексій Щербина з родиною
Убивство військового Щербини: адвокат заявляє, що суд порушив принцип безперервного розгляду провадження
23:06
СК "Дніпро-1" Олександр Сваток, Ліга конференцій
Ліга Європи: "Дніпро-1" зіграло внічию зі "Славією" і вибуло з турніру
22:54
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
Ліга Конфенренцій: "Динамо" перемогло "Аріс" у серії пенальті
22:43
Аналітика
Сергій Згурець
Німецькі комплекси IRIS-T суттєво збільшать кількість збитих гелікоптерів РФ. Колонка Сергія Згурця
22:01
Армія, Велика Британія
Велика Британія законтрактувала для України засоби ППО на $115 млн
21:45
Олексій Навальний
США ввели санкції проти агентів ФСБ, причетних до отруєння Навального
20:39
Росія, РФ, похоронні послуги
У РФ провели конкурс імені бога смерті Танатоса: учасники змагались у бальзамуванні небіжчиків
20:37
Україна почала збирати дані для Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV