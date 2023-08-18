Укрпошта оголосила про випуск марки "Україна - Мати" до Дня Незалежності
Марку "Україна - Мати" запустять 24 серпня, найімовірніше, у Києві біля монумента "Батьківщина-мати". Її дизайн створила українська художниця Зінаїда Кубар у співпраці з командою Укрпошти
Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.
У новому поштовому випуску також будуть конверт "Перший день", листівки та магніт "Україна-Мати".
За словами Смілянського, "Україна-Мати" в новому образі — це про переосмислення минулого, про нову епоху для кожного українця та українки, і, враховуючи реакцію за поребриком, відповідь на "Кієв за трі дня".
Передзамовлення марки можна зробити на сайті.
- Завдяки новій тисячі примірників марки "Русскій воєнний корабль, іді...!", на річницю випуску, вдалося зібрати мільйон гривень на 10 безпілотників DJI Mavic 3 для ЗСУ.
- У червні Укрпошта отримала три нагороди щорічної міжнародної галузевої Премії World Post and Parcel Award відразу в трьох категоріях.
- Легендарна українська марка "Русскій воєнний корабль, іді…!», яку Укрпошта презентувала 12 квітня 2022 року, виборола головний приз міжнародної філателістичної мистецької премії "Азіаго".
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