Про це інформує Укрпошта.

Марка "Русскій воєнний корабль, іді…!» отримала гран-прі на міжнародній мистецькій премії "Азіаго" в Італії. Організатори називають її "філателістичний Оскар".

Укрпошта виборола нагороду за неповторну і новаторську реакцію на російську агресію та оригінальну ідею втілення.

"Замість традиційного звернення до зброї, сцен боротьби, використання символіки та образів, пов’язаних з війною, на поштовій марці "Русскій воєнний корабль, іді…!" зображено зрозумілий кожному жест, яким український військовий апелює до ворога на пропозицію здатися. Рішуче бажання захищати свою країну та особливе напуття окупантам, талановито втілив автор ескізу Борис Грох", - пише пресслужба.

Міжнародна премія "Азіаго", яку організують Філателістичний гурток семи муніципалітетів і муніципальна адміністрація цього року святкувала 53 роки. До міжнародного журі конкурсу входять видавці філателістичної літератури, художники, філателісти, парламентарії, урядовці.

Серед 35 країн-учасниць "філателістичний Оскар 2023" за найкращу марку отримала Укрпошта. Нагороду для Укрпошти забрав Генеральний консул Україні в Мілані Андрій Картиш.