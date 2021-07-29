Укрпошта у першому півріччі 2021 року отримала 9,8 млн грн збитку

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.



Згідно з повідомленням, чистий дохід компанії за цей період склав 5,3 млрд грн, що на чверть більше аналогічного періоду минулого року. Чистий прибуток компанії у ІІ кварталі склав 118 млн грн.



"Саме прибуток другого кварталу дозволив скоротити суму збитків зі 128 млн грн (результати на кінець першого кварталу 2021 року) до всього 9,8 млн грн з результатами 6 місяців 2021 року", - зазначили у пресслужбі.



За інформацією компанії, у першому півріччі вдалося наростити обсяги та доходи по основним напрямкам бізнесу. Зокрема, майже на третину зросли обсяги доставки внутрішніх посилок по Україні і на 70% відправлення міжнародних посилок за кордон, а також через Укрпошту на 18% зросла кількість переказів. Відтак, компанія збільшила на 48% доходи від доставки внутрішніх посилок по Україні, на майже 87% - від доставки посилок на експорт. Крім того Укрпошта на близько 39% збільшила доходи по переказам.



Водночас, зазначається, що розмір середньої зарплати працівників в еквіваленті повної зайнятості за звітний період склав 9 876 грн, що більше аналогічного періоду минулого року на 17%. При цьому витрати на оплату праці за перше півріччя 2021 року збільшилася на 19% і склали 3,1 млрд грн.



Також компанія сплатила за перше півріччя 1,6 млрд грн податків, ЄСВ, зборів та обов’язкових платежів, що на 19,8% більше, ніж за 6 місяців 2020 року.

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