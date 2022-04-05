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Укрпошта за час повномасштабної війни втратила 500 млн грн, а аеропорт "Бориспіль" - 3,5 млрд грн, - Мінінфраструктури

5 квітня, 2022 вiвторок
11:34
Економіка Аеропорт "Бориспіль"

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков провів зустрічі з керівниками Укрпошти та аеропорту "Бориспіль". Обидва підприємства попри значні фінансові втрати, змогли захистити критичну інфраструктуру

Про це повідомив Олександр Кубраков у Facebook.

"Генеральний директор МА ДП "Бориспіль" Олексій Дубревський весь час продовжував свою роботу в аеропорту. Наразі усі процеси координуються зі Збройними силами України. За попередніми підрахунками маємо втрати на 3,5 млрд грн", - написав Олександр Кубраков.

Також він наголосив, що важливу соціальну функцію, попри економічні втрати, продовжує виконувати команда генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського.  

"Укрпошта за перший місяць війни втратила понад 500 млн грн доходів. Основне падіння прийшлось на письмову кореспонденцію, яка майже припинилась. Падіння імпорту склало 85%, експорту 65%, та падіння обсягів по внутрішнім посилкам склало близько 80%. Також впала кількість сплачених комунальних платежів. Позитивні новини в тому, що внутрішні посилки відроджуються та показують позитивну динаміку як і експортні відправлення", - написав міністр.

З позитивного, Олександр Кубраков відзначив, що українці починають повертатись та сплачувати комунальні платежі, підтримуючи інфраструктурні компанії.

"Укрпошта – це тисячі працівників, які щодня на поштовій передовій та в тилу працюють заради своєї країни. Щоб люди отримували пенсії та товари першої необхідності, посилки від рідних та з Інтернет-магазинів. Щоб бізнес мав змогу доставляти товари не тільки по країні, а й за її межами. Щоб у зоні бойових дій до українців надходила така бажана і потрібна гуманітарна допомога: продукти, медикаменти, теплі речі", - сказав міністр.

  • Важливо знати, що виплати Укрпоштою пенсій за квітень відбудуться в усіх регіонах, в тому числі - в складних районах Луганської, Херсонської, Чернігівської, Сумської та інших областей

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Новини
Укрпошта
Мінінфраструктури
війна з Росією
аеропорт "Бориспіль"
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