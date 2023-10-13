Укрзалізниці бракує 30% персоналу, за деякими напрямками - до 50%, - Лященко

Про це Лященко сказав на Київському міжнародному економічному форумі, передає Укрінформ.

"Якщо порівнювати з нормативною кількістю людей критичних професій, у нас бракує 30% персоналу, по деяких напрямках - навіть 50%. І це створює дивну ситуацію. З одного боку, нам потрібно скорочувати персонал для зменшення фінансового тиску, бо 50% наших загальних витрат – це витрати на персонал, а це дуже багато. А з іншого – нам потрібно щонайменше 85 тис. людей гостродефіцитних професій утримати за будь-яку ціну", - сказав Лященко.

Очільник Укрзалізниці повідомив, що наразі в компанії працює близько 190 тис. людей і ще до 5,5 тис. – в афілійованих компаніях. Штатна чисельність персоналу складає 220 тис.

Лященко додав, що однією з головних проблем "Укрзалізниці" також є низький рівень зарплат.

"Попри наявний фінансовий тиск, у нас не дуже ринкова заробітна плата. Тільки по Укрзалізниці вона зараз десь 14,5 тис. грн, коли середня по Україні - 18 тис. грн. Найбільш недоплачуваними залишаються ті самі гостродефіцитні фахівці: слюсарі, енергетики, електрики", - сказав Лященко.