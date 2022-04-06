Укрзалізниця 6 квітня продовжить евакуацію людей з Краматорська та Слов'янська: розклад потягів
Укрзалізниця оприлюднила розклад потягів на 6 квітня з Краматорська до Ужгорода, Львова та Хмельницького, а також до Одеси, зі Слов'янська потяг рушить до Львова
Про це Укрзалізниця повідомила в Телеграм.
"Продовжуємо евакуацію з Краматорська та Слов‘янська", – йдеться у повідомленні.
На 6 квітня заплановані потяги з Краматорська за такими маршрутами:
12:00 - №45 Краматорськ - Ужгород;
13:00 - №274 Краматорськ - Львів;
15:30 - №138 Краматорськ - Хмельницький;
16:00 - №276 Краматорськ - Львів;
17:00 - №278 Краматорськ - Львів;
17:45 - №92 Краматорськ - Одеса.
Також о 16:30 вирушить потяг №142 Слов’янськ - Львів.
Крім того, Укрзалізниця призначила на 6 квітня додатковий поїзд №236/235 Покровськ - Чернівці. Відправлення з Покровська заплановане на 13:00. Зворотно, з Чернівців, поїзд відправиться 7 квітня о 20:00, і прямуватиме до Кривого Рогу.
- Нагадаємо, 5 квітня УЗ була вимушена призупинити евакуацію людей зі східних напрямків через обстріл окупантами Краматорська і пошкодження залізничного полотна.
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