Укрзалізниця анонсувала черговий ретро-тур Гайворонською вузькоколійкою

Про це повідомляє пресцентр Укрзалізниці.

"Поїздка "Гайворонським експресом" під тягою найстарішого паровоза України 159 №4-95 залишить найкращі спогади й унікальні світлини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у програмі вікенду на вузькоколійній залізниці передбачено музей просто неба, поїздки на унікальному рейковому автомобілі, благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ та гарячий обід на березі Південного Бугу.

Фото: Укрзалізниця

Квитки на ретропоїзд уже доступні у застосунку, на сайті, у чат-ботах Укрзалізниці та в касах вокзалів.

Для замовлення квитка потрібно забити у пошук поїзди:

№851 Гайворон - Бершадь;

№852 Бершадь - Гайворон;

№853 Гайворон - Хащувате;

№854 Хащувате - Гайворон.

Середня вартість квитка на ретропоїзд в один бік становить 116 грн для дорослих та 87 грн для дітей до 14 років.

В Укрзалізниці також додали, що для зручного трансферу призначать курсування безпересадкових причіпних вагонів сполученням Київ - Гайворон та Львів - Гайворон. Відправлення поїздів з Києва та Львова ввечері 24 листопада, з Гайворона назад - увечері 25 листопада.

Довідково: Вузькоколійна залізниця Рудниця - Гайворон - Голованівськ (Гайворонська вузькоколійка) - це вузькоколійна залізниця з шириною колії 750 мм у Вінницькій та Кіровоградській областях. Адміністративно перебуває в складі Одеської залізниці. Довжина вузькоколійки складає 130 км, вона є найдовшою в Європі.