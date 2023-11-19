Укрзалізниця анонсувала черговий ретро-тур Гайворонською вузькоколійкою
Наступної суботи, 25 листопада, Укрзалізниця організує черговий ретро-тур найдовшою в Європі Гайворонською вузькоколійкою під тягою найстарішого діючого паровоза України 159 №4-95
Про це повідомляє пресцентр Укрзалізниці.
"Поїздка "Гайворонським експресом" під тягою найстарішого паровоза України 159 №4-95 залишить найкращі спогади й унікальні світлини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у програмі вікенду на вузькоколійній залізниці передбачено музей просто неба, поїздки на унікальному рейковому автомобілі, благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ та гарячий обід на березі Південного Бугу.
Фото: Укрзалізниця
Квитки на ретропоїзд уже доступні у застосунку, на сайті, у чат-ботах Укрзалізниці та в касах вокзалів.
Для замовлення квитка потрібно забити у пошук поїзди:
- №851 Гайворон - Бершадь;
- №852 Бершадь - Гайворон;
- №853 Гайворон - Хащувате;
- №854 Хащувате - Гайворон.
Середня вартість квитка на ретропоїзд в один бік становить 116 грн для дорослих та 87 грн для дітей до 14 років.
В Укрзалізниці також додали, що для зручного трансферу призначать курсування безпересадкових причіпних вагонів сполученням Київ - Гайворон та Львів - Гайворон. Відправлення поїздів з Києва та Львова ввечері 24 листопада, з Гайворона назад - увечері 25 листопада.
Довідково: Вузькоколійна залізниця Рудниця - Гайворон - Голованівськ (Гайворонська вузькоколійка) - це вузькоколійна залізниця з шириною колії 750 мм у Вінницькій та Кіровоградській областях. Адміністративно перебуває в складі Одеської залізниці. Довжина вузькоколійки складає 130 км, вона є найдовшою в Європі.
- Нещодавно в Україні зросла кількість потягів із жіночими купе на восьми напрямках. З 15 листопада Укрзалізниця збільшила їхню кількість удвічі порівняно з червнем.
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