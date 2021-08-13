Укрзалізниця до Дня Незалежності змінить два маршрути

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.



Згідно з повідомленням, у період святкування Дня Незалежності Укрзалізниця продовжить маршрут поїзда Київ - Харків. Так, 20 серпня він поїзд №64/63 курсуватиме за маршрутом Київ - Костянтинівка. Відправлення з Києва буде о 22:50, а прибуття до Костянтинівки о 10:20. Пасажири, які їдуть з Костянтинівки до Харкова 21 серпня, можна буде використати додатковий поїзд №264 Костянтинівка - Харків, що відправиться з Костянтинівки о 12:30 і прибуде до Харкова о 16:54.



Крім того, поїзд змінить маршрут 25 серпня. Цього дня він курсуватиме з Лисичанська до Києва. і станції Лисичанськ поїзд відправиться о 17:46, до Києва прибуде о 06:03. Час відправки з Харкова при цьому не зміниться. Пасажири, які планують поїздку з Харкова до Лисичанська на 25 серпня, можуть купити квитки на додатковий поїзд № 237 Харків - Лисичанськ, що відправиться з Харкова о 10:57 та прибуде до Лисичанська о 16:00.



У пресслужбі також додали, що Укрзалізниця з 19 вересня запускає двогрупний поїзд №13/14-113/114 Київ - Солотвино, Чоп, завдяки якому значно скоротиться час у дорозі.



Зазначається, що з Києва поїзд вирушатиме о 17:11, а до Солотвина прибуватиме об 11:19. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з 20 вересня о 16:50, а до Києва прибуватиме о 10:44.



У пресслужбі зауважили, що маршрут поїзда проходитиме через станції Стрий, Славське, Свалява, Мукачево, а маршрут поїзда №113/114 - через станції Самбір, Турка, Сянки, Перечин та Ужгород. Поїзди з'єднуватимуться та роз'єднуватимуться на станції Львів.

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