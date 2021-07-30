Укрзалізниця додала ще один поїзд на маршрут Київ - аеропорт "Бориспіль"
Укрзалізниця додала ще один поїзд Pesa на маршруті Київ - аеропорт "Бориспіль"
Про це пресслужба Укрзалізниці повідомила у Telegram.
Згідно з повідомленням, що поїзд вирушатиме з Києва о 22:00 та прибуватиме до аеропорту "Бориспіль" о 22:42. У зворотному напрямку він відправлятиметься о 23:04 та прибуватиме до Києва о 23:48.
Крім того, у пресслужбі додали, що ще на трьох рейсах у найбільш завантажені години курсуватиме здвоєний поїзд Pesa, що дозволить збільшити кількість місць для пасажирів вдвічі - до 162 осіб.
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