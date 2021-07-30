Укрзалізниця додала ще один поїзд на маршрут Київ - аеропорт "Бориспіль"

Про це пресслужба Укрзалізниці повідомила у Telegram.



Згідно з повідомленням, що поїзд вирушатиме з Києва о 22:00 та прибуватиме до аеропорту "Бориспіль" о 22:42. У зворотному напрямку він відправлятиметься о 23:04 та прибуватиме до Києва о 23:48.



Крім того, у пресслужбі додали, що ще на трьох рейсах у найбільш завантажені години курсуватиме здвоєний поїзд Pesa, що дозволить збільшити кількість місць для пасажирів вдвічі - до 162 осіб.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb