Укрзалізниця додала ще три евакуаційні рейси
АТ "Укрзалізниця" додало ще три евакуаційні рейси
Про це повідомляє пресслужба компанії, - інформує Еспресо.TV.
Рейси Вінниця - Львів виконуватимуться о 12:30 та о 13:10, рейс Дарниця - Львів - о 17:00 та рейс Дарниця - Харків - о 12:00.
- Нагадаємо, раніше Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні рейси. Розклад
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