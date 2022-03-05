Укрзалізниця додала ще три евакуаційні рейси

Відмова від нейтралітету та звільнення президента від відповідальності: Лукашенко підписав рішення про зміну Конституції Білорусі

Нардепа Шуфрича, якого затримали на фотографуванні позицій ЗСУ, передали до СБУ, - Бірюков

"Ви воюйте, ми щось допоможемо, але влазити у це не будемо", – нардеп Роман Костенко про позицію Заходу