Укрзалізниця оголосила розклад додаткових потягів на 18 березня

Про це повідомляє офіційний Facebook Укрзалізниці.



"До війни ми планували на 17 березня яскраву презентацію літнього графіка руху, програми "Залізні Карпати", рейсів "Джазового експреса", відродження шахів на борту залізниці та оновлення бортового меню. І все це ще зробимо, просто трошки відкладемо. До перемоги. А тим часом маємо ще більш шляхетну місію й публікуємо графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 18 березня", - йдеться у повідомленні УЗ.



Дарниця (Київ):

1:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків;

8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;

17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.



Харків:

8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;

9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;

13:00 – №239/240 Харків – Львів.



Дніпро:

17:00 – №503/504 Дніпро – Вінниця;

20:00 – №226/225 Дніпро – Чоп.



Краматорськ:

13:00 – №277/278 Краматорськ – Львів;

16:00 – №279/280 Краматорськ – Львів.



Кривий Ріг:

11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Ужгород.



Запоріжжя:

10:00 – №902/901 Запоріжжя – Чоп.



Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.



Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.

Нагадаємо, з 15 березня Укрзалізниця змінила розклад руху додаткового потяга Львів - Чоп.

16 березня Укрзалізниця у експериментальному режимі знову запустила потяг, що прямуватиме від Чернівців до Львову.