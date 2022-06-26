Укрзалізниця оновила дані щодо затримок поїздів у польському напрямку
Пошкодження контактної мережі на польській залізниці завершено, але потяги через ремонтні роботи все одно курсурють із затримкою
Про це повідомила Укрзалізниця у телеграм.
Згідно з оновленими даними затримок на ділянці польської залізниці Медика - Перемишль, потяги курсуватимуть з такими затримками:
- №716 Перемишль - Київ - 10 год. 13 хв;
- №715 Київ - Перемишль - 9 год. 32 хв;
- №32/31 Перемишль - Запоріжжя - 9 год. 20 хв;
- №36/35 Перемишль - Одеса - 7 год. 4 хв;
- №54/53 Перемишль - Київ - 5 год 20 хв.
"Наразі ремонтні роботи на цій ділянці завершені, рух електропоїздів відновлено", – зазначила Укрзалізниця.
Всіх пасажирів, що мають критичну необхідність, залізниця пересаджує на інші поїзди, зазначили у держкомпанії.
Нагадаємо, Укрзалізниця попередила про затримки потягів з Києва та Одеси до Перемишля на 12 годин.
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