Про це повідомила Укрзалізниця у телеграм.

Згідно з оновленими даними затримок на ділянці польської залізниці Медика - Перемишль, потяги курсуватимуть з такими затримками:

№716 Перемишль - Київ - 10 год. 13 хв;

№715 Київ - Перемишль - 9 год. 32 хв;

№32/31 Перемишль - Запоріжжя - 9 год. 20 хв;

№36/35 Перемишль - Одеса - 7 год. 4 хв;

№54/53 Перемишль - Київ - 5 год 20 хв.

"Наразі ремонтні роботи на цій ділянці завершені, рух електропоїздів відновлено", – зазначила Укрзалізниця.

Всіх пасажирів, що мають критичну необхідність, залізниця пересаджує на інші поїзди, зазначили у держкомпанії.

Нагадаємо, Укрзалізниця попередила про затримки потягів з Києва та Одеси до Перемишля на 12 годин.

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