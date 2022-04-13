Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових евакуаційних потягів на 13 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.



Розклад евакуаційних поїздів на 13 квітня:



Покровськ:

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп,



Львів:

15:00 - 236/235 Львів - Жмеринка

22:00 - 274/273 Львів - Полтава Півд



Слов’янськ:

17:00 - 274/273 Слов’янськ - Львів



Інші:

06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.

11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ

14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро





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