Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових евакуаційних потягів на 13 квітня
Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на середу, 13 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.
Розклад евакуаційних поїздів на 13 квітня:
Покровськ:
16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп,
Львів:
15:00 - 236/235 Львів - Жмеринка
22:00 - 274/273 Львів - Полтава Півд
Слов’янськ:
17:00 - 274/273 Слов’янськ - Львів
Інші:
06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.
11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ
14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.72
- Актуальне
- Важливе