Укрзалізниця оприлюднила напрямки курсування приміських поїздів на 28 квітня

Про це повідомляється на офіційному сайті перевізника.

Південно-Західна залізниця

Поїзди курсуватимуть за наступними напрямками:

Жмеринка – Козятин – Жмеринка, Жмеринка – Рахни – Жмеринка, Жмеринка – Вапнярка – Жмеринка, Жмеринка – Могилів-Подільський – Жмеринка, Жмеринка – Гречани – Жмеринка, Хмельницький – Підволочиськ – Хмельницький, Шепетівка – Коростень – Шепетівка, Хмельницький – Кам’янець-Подільський – Хмельницький, Київ – Гребінка – Київ, Київ – Яготин – Київ, Фастів – Київ – Фастів, Роток – Київ – Роток, Коростень – Житомир – Коростень, Коростень – Вінниця – Коростень, Коростень – Бережесть, Овруч – Коростень, Коростень – Ірша – Коростень, Київ-Волинський – Бровари, Київ-Волинський – Ніжин – Київ-Волинський; Гребінка – Борщагівка-Техн., Мотовилівка – Фастів, Київ – Баришівка – Київ, Дарниця – Київ-Пасажирський – Святошин – Почайна – Дарниця та зворотно, Київ – Житомир – Київ, Терещенська – Новгород-Сіверський – Терещенська, Ніжин – Чернігів – Ніжин, Коростень – Олевськ – Коростень, Конотоп – Ніжин – Конотоп, Конотоп – Ворожба – Конотоп, Конотоп – Бахмач – Конотоп, Конотоп – Хутір Михайлівський – Конотоп.

Крім того, курсуватимуть приміські поїзди між населеними пунктами Козятин, Бердичів, Шепетівка, на дільниці Козятин – Фастів між населеними пунктами Козятин, Фастів та Київ, на дільниці Фастів – Миронівка між населеними пунктами Фастів, Миронівка та Київ (також Київ – Роток та Біла Церква – Київ з понеділка по п’ятницю), на дільниці Шепетівка – Здолбунів між населеними пунктами Шепетівка, Здолбунів, Рівне та Могиляни.

Крім того, курсуватимуть приміські поїзди за напрямками Козятин – Жашків – Козятин та Погребище – Козятин – Погребище.

Придніпровська залізниця

Курсуватимуть приміські поїзди за такими напрямками:

Запоріжжя – Синельникове – Запоріжжя, Запоріжжя – Канцерівка – Запоріжжя, Нікополь – Запоріжжя – Нікополь, Запоріжжя-2 – Запоріжжя-Ліве – Запоріжжя-2, Дніпро – Кам’янське – Дніпро, Дніпро – П’ятихатки – Дніпро, П’ятихатки – Кривий Ріг – П’ятихатки, Кривий Ріг – Апостолове – Кривий Ріг, Пятихатки – Тимкове – Пятихатки, Кривий Ріг-Сорт – Кривий Ріг-Гол – Кривий Ріг-Сорт, Дніпро – Кривий Ріг – Дніпро, П’ятихатки – Рокувата – П’ятихатки, Дніпро – Чаплине – Дніпро, Чаплине – Синельникове, Дніпро – Межова – Дніпро, Чаплине – Межова – Чаплине, Дніпро – Покровськ – Дніпро, Дніпро – Лозова – Дніпро, Лозова – Синельникове, Дніпро – Синельникове, Красноград – Дніпро – Красноград Апостолове – Дніпро-Лоцманське – Апостолове, П’ятихатки – Терни – П’ятихатки, П’ятихатки – Червоний Шахтар – П’ятихатки, Кривий Ріг – Інгулець – Кривий Ріг, Нікополь – Кривий Ріг – Нікополь, Нікополь – Тимкове – Нікополь, Марганець – Нікополь.

Львівська залізниця

Курсуватимуть приміські поїзди за наступними напрямками:

Львів – Трускавець – Львів, Львів – Сянки – Львів, Львів – Ужгород – Львів, Ходорів – Стрий – Ходорів, Мостиська – Львів – Мостиська, Львів – Мостиська – Держкордон, Львів – Шкло – Львів, Стрий – Самбір – Стрий, Стрий – Львів, Львів – Лавочне – Львів, Львів – Мукачево, Мукачево – Стрий, Лавочне – Мукачево – Лавочне, Мукачево – Ужгород – Сянки та зворотно, Рава-Руська – Львів – Рава-Руська, Стоянів – Львів – Стоянів, Сокаль – Львів – Сокаль, Львів – Ходорів – Львів, Ланівці – Тернопіль – Ланівці, Заліщики – Тернопіль – Заліщики, Ходорів (Підвисоке) – Тернопіль – Ходорів (Підвисоке), Сокаль – Ізов – Червоноград та зворотно, Ківерці – Стоянів – Ківерці, Ківерці – Радехів – Ківерці, Злочів – Львів – Злочів, Тернопіль – Львів – Тернопіль, Тернопіль – Красне – Тернопіль, Рівне – Здолбунів – Львів та зворотно, Львів – Здолбунів – Львів, Підволочиськ – Тернопіль – Підволочиськ, Красне – Тернопіль, Сарни – Ковель – Сарни, Сарни – Здолбунів – Сарни, Здолбунів – Луцьк – Ковель та зворотно, Ковель – Ягодин – Ковель, Здолбунів – Красне, Красне – Рівне – Здолбунів, Івано-Франківськ – Ворохта – Івано-Франківськ, Івано-Франківськ – Ходорів – Івано-Франківськ, Івано-Франківськ – Стрий – Івано-Франківськ, Івано-Франківськ – Коломия – Івано-Франківськ, Коломия – Рахів – Коломия, Заліщики – Коломия – Заліщики, Коломия – Чернівці – Коломия, Дяково – Королево – Солотвино-1, Солотвино-1 – Королево, Королево – Батьово – Королево, Чоп – Королево, Львів – Ужгород – Львів, Львів – Перемишль – Львів, Львів – Чоп – Львів, Львів – Хелм – Львів, Львів – Чернівці – Львів.

Південна залізниця

Курсуватимуть приміські поїзди за напрямками:

Суми – Лебединська – Суми, Суми – Краснопілля – Суми, Гребінка – Ніжин – Гребінка, Люботин – Огульці – Люботин, Полтава – Крюків – Полтава, Полтава – Огульці – Полтава, Полтава – Лозова – Полтава, Полтава – Кременчук – Полтава, Полтава – Гребінка – Полтава, Полтава – Кобеляки – Полтава, Харків-Пасажирський – Огульці – Харків-Пасажирський, Харків-Пасажирський – Мерчик – Харків-Пасажирський, Люботин – Мерчик – Люботин, Харків-Пассажирський – Люботин – Харків-Пасажирський, Харків-Пасажирський – Красноград – Харків-Пасажирський, Харків-Пасажирський – Лозова – Харків-Пасажирський, Харків-Пасажирський – Зміїв – Харків-Пасажирський, Харків-Пасажирський – Суми – Харків-Пасажирський, Харків-Пасажирський – Ворожба – Харків-Пасажирський, Ромодан – Ромни – Ромодан, Тростянець-Смородине – Кириківка – Тростянець-Смородине; Тростянець-Смородине – Охтирка – Тростянець-Смородине; Тростянець-Смородине – Ворожба – Тростянець-Смородине.

Донецька залізниця

Приміські поїзди тимчасово не курсують.

Одеська залізниця

Курсуватимуть приміські поїзди за напрямками:

Христинівка – Черкаси – Христинівка (по днях тижня), Христинівка – Умань – Христинівка (щоденно, крім вихідних), Христинівка – Вапнярка – Христинівка, Гайворон – Вінниця – Гайворон, Гайворон – Рудниця – Гайворон, Т. Шевченко – Гребінка – Т. Шевченко (по днях тижня), Т. Шевченко – Христинівка – Т. Шевченко, Черкаси – Т. Шевченко – Черкаси (по непарних), Миронівка – Знам‘янка – Миронівка, Т. Шевченко – Висіка – Т. Шевченко, Одеса – Кароліно-Бугаз – Одеса, Одеса – Вапнярка – Одеса, Одеса – Балта – Одеса, Одеса – Роздільна – Одеса, Одеса – Мигаєве, Балта – Помічна, Одеса – Мартинівська – Одеса, Знам’янка – Цвіткове – Знам’янка, Знам‘янка – Тимкове – Знам‘янка, Миронівка – Цвіткове – Миронівка, Знам’янка – П’ятихатки – Знам’янка, Помічна – Людмилівка – Помічна, Шевченко – Помічна – Шевченко (по середах та суботах), Помічна – Долинська – Помічна, Долинська – Тимкове – Долинська (щоденно, крім понеділка), Помічна – Знам’янка – Помічна.