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Укрзалізниця оприлюднила напрямки курсування приміських поїздів на 28 квітня

27 квітня, 2022 середа
22:48
Суспільство Укрзалізниця дизель-поїзд

Укрзалізниця оприлюднила актуальні станом на 28 квітня напрямки руху приміських поїздів

Про це повідомляється на офіційному сайті перевізника.

Південно-Західна залізниця

Поїзди курсуватимуть за наступними напрямками:

  1. Жмеринка – Козятин – Жмеринка,
  2. Жмеринка – Рахни – Жмеринка,
  3. Жмеринка – Вапнярка – Жмеринка,
  4. Жмеринка – Могилів-Подільський – Жмеринка,
  5. Жмеринка – Гречани – Жмеринка,
  6. Хмельницький – Підволочиськ – Хмельницький,
  7. Шепетівка – Коростень – Шепетівка,
  8. Хмельницький – Кам’янець-Подільський – Хмельницький,
  9. Київ – Гребінка – Київ,
  10. Київ – Яготин – Київ,
  11. Фастів – Київ – Фастів,
  12. Роток – Київ – Роток,
  13. Коростень – Житомир – Коростень,
  14. Коростень – Вінниця – Коростень,
  15. Коростень – Бережесть,
  16. Овруч – Коростень,
  17. Коростень – Ірша – Коростень,
  18. Київ-Волинський – Бровари,
  19. Київ-Волинський – Ніжин – Київ-Волинський;
  20. Гребінка – Борщагівка-Техн.,
  21. Мотовилівка – Фастів,
  22. Київ – Баришівка – Київ,
  23. Дарниця – Київ-Пасажирський – Святошин – Почайна – Дарниця та зворотно,
  24. Київ – Житомир – Київ,
  25. Терещенська – Новгород-Сіверський – Терещенська,
  26. Ніжин – Чернігів – Ніжин,
  27. Коростень – Олевськ – Коростень,
  28. Конотоп – Ніжин – Конотоп,
  29. Конотоп – Ворожба – Конотоп,
  30. Конотоп – Бахмач – Конотоп,
  31. Конотоп – Хутір Михайлівський – Конотоп.

Крім того, курсуватимуть приміські поїзди між населеними пунктами Козятин, Бердичів, Шепетівка, на дільниці Козятин – Фастів між населеними пунктами Козятин, Фастів та Київ, на дільниці Фастів – Миронівка між населеними пунктами Фастів, Миронівка та Київ (також Київ – Роток та Біла Церква – Київ з понеділка по п’ятницю), на дільниці Шепетівка – Здолбунів між населеними пунктами Шепетівка, Здолбунів, Рівне та Могиляни.
Крім того, курсуватимуть приміські поїзди за напрямками Козятин – Жашків – Козятин та Погребище – Козятин – Погребище.

Придніпровська залізниця

Курсуватимуть приміські поїзди за такими напрямками:

  1. Запоріжжя – Синельникове – Запоріжжя,
  2. Запоріжжя – Канцерівка – Запоріжжя,
  3. Нікополь – Запоріжжя – Нікополь,
  4. Запоріжжя-2 – Запоріжжя-Ліве – Запоріжжя-2,
  5. Дніпро – Кам’янське – Дніпро,
  6. Дніпро – П’ятихатки – Дніпро,
  7. П’ятихатки – Кривий Ріг – П’ятихатки,
  8. Кривий Ріг – Апостолове – Кривий Ріг,
  9. Пятихатки – Тимкове – Пятихатки,
  10. Кривий Ріг-Сорт – Кривий Ріг-Гол – Кривий Ріг-Сорт,
  11. Дніпро – Кривий Ріг – Дніпро,
  12. П’ятихатки – Рокувата – П’ятихатки,
  13. Дніпро – Чаплине – Дніпро,
  14. Чаплине – Синельникове,
  15. Дніпро – Межова – Дніпро,
  16. Чаплине – Межова – Чаплине,
  17. Дніпро – Покровськ – Дніпро,
  18. Дніпро – Лозова – Дніпро,
  19. Лозова – Синельникове,
  20. Дніпро – Синельникове,
  21. Красноград – Дніпро – Красноград
  22. Апостолове – Дніпро-Лоцманське – Апостолове,
  23. П’ятихатки – Терни – П’ятихатки,
  24. П’ятихатки – Червоний Шахтар – П’ятихатки,
  25. Кривий Ріг – Інгулець – Кривий Ріг,
  26. Нікополь – Кривий Ріг – Нікополь,
  27. Нікополь – Тимкове – Нікополь,
  28. Марганець – Нікополь.

Львівська залізниця

Курсуватимуть приміські поїзди за наступними напрямками:

  1. Львів – Трускавець – Львів,
  2. Львів – Сянки – Львів,
  3. Львів – Ужгород – Львів,
  4. Ходорів – Стрий – Ходорів,
  5. Мостиська – Львів – Мостиська,
  6. Львів – Мостиська – Держкордон,
  7. Львів – Шкло – Львів,
  8. Стрий – Самбір – Стрий,
  9. Стрий – Львів,
  10. Львів – Лавочне – Львів,
  11. Львів – Мукачево,
  12. Мукачево – Стрий,
  13. Лавочне – Мукачево – Лавочне,
  14. Мукачево – Ужгород – Сянки та зворотно,
  15. Рава-Руська – Львів – Рава-Руська,
  16. Стоянів – Львів – Стоянів,
  17. Сокаль – Львів – Сокаль,
  18. Львів – Ходорів – Львів,
  19. Ланівці – Тернопіль – Ланівці,
  20. Заліщики – Тернопіль – Заліщики,
  21. Ходорів (Підвисоке) – Тернопіль – Ходорів (Підвисоке),
  22. Сокаль – Ізов – Червоноград та зворотно,
  23. Ківерці – Стоянів – Ківерці,
  24. Ківерці – Радехів – Ківерці,
  25. Злочів – Львів – Злочів,
  26. Тернопіль – Львів – Тернопіль,
  27. Тернопіль – Красне – Тернопіль,
  28. Рівне – Здолбунів – Львів та зворотно,
  29. Львів – Здолбунів – Львів,
  30. Підволочиськ – Тернопіль – Підволочиськ,
  31. Красне – Тернопіль,
  32. Сарни – Ковель – Сарни,
  33. Сарни – Здолбунів – Сарни,
  34. Здолбунів – Луцьк – Ковель та зворотно,
  35. Ковель – Ягодин – Ковель,
  36. Здолбунів – Красне,
  37. Красне – Рівне – Здолбунів,
  38. Івано-Франківськ – Ворохта – Івано-Франківськ,
  39. Івано-Франківськ – Ходорів – Івано-Франківськ,
  40. Івано-Франківськ – Стрий – Івано-Франківськ,
  41. Івано-Франківськ – Коломия – Івано-Франківськ,
  42. Коломия – Рахів – Коломия,
  43. Заліщики – Коломия – Заліщики,
  44. Коломия – Чернівці – Коломия,
  45. Дяково – Королево – Солотвино-1,
  46. Солотвино-1 – Королево,
  47. Королево – Батьово – Королево,
  48. Чоп – Королево,
  49. Львів – Ужгород – Львів,
  50. Львів – Перемишль – Львів,
  51. Львів – Чоп – Львів,
  52. Львів – Хелм – Львів,
  53. Львів – Чернівці – Львів.

Південна залізниця

Курсуватимуть приміські поїзди за напрямками:

  1. Суми – Лебединська – Суми,
  2. Суми – Краснопілля – Суми,
  3. Гребінка – Ніжин – Гребінка,
  4. Люботин – Огульці – Люботин,
  5. Полтава – Крюків – Полтава,
  6. Полтава – Огульці – Полтава,
  7. Полтава – Лозова – Полтава,
  8. Полтава – Кременчук – Полтава,
  9. Полтава – Гребінка – Полтава,
  10. Полтава – Кобеляки – Полтава,
  11. Харків-Пасажирський – Огульці – Харків-Пасажирський,
  12. Харків-Пасажирський – Мерчик – Харків-Пасажирський,
  13. Люботин – Мерчик – Люботин,
  14. Харків-Пассажирський – Люботин – Харків-Пасажирський,
  15. Харків-Пасажирський – Красноград – Харків-Пасажирський,
  16. Харків-Пасажирський – Лозова – Харків-Пасажирський,
  17. Харків-Пасажирський – Зміїв – Харків-Пасажирський,
  18. Харків-Пасажирський – Суми – Харків-Пасажирський,
  19. Харків-Пасажирський – Ворожба – Харків-Пасажирський,
  20. Ромодан – Ромни – Ромодан,
  21. Тростянець-Смородине – Кириківка – Тростянець-Смородине;
  22.  Тростянець-Смородине – Охтирка – Тростянець-Смородине;
  23. Тростянець-Смородине – Ворожба – Тростянець-Смородине.

Донецька залізниця

Приміські поїзди тимчасово не курсують.

Одеська залізниця

Курсуватимуть приміські поїзди за напрямками:

  1. Христинівка – Черкаси – Христинівка (по днях тижня),
  2. Христинівка – Умань – Христинівка (щоденно, крім вихідних),
  3. Христинівка – Вапнярка – Христинівка,
  4. Гайворон – Вінниця – Гайворон,
  5. Гайворон – Рудниця – Гайворон,
  6. Т. Шевченко – Гребінка – Т. Шевченко (по днях тижня),
  7. Т. Шевченко – Христинівка – Т. Шевченко,
  8. Черкаси – Т. Шевченко – Черкаси (по непарних),
  9. Миронівка – Знам‘янка – Миронівка,
  10. Т. Шевченко – Висіка – Т. Шевченко,
  11. Одеса – Кароліно-Бугаз – Одеса,
  12. Одеса – Вапнярка – Одеса,
  13. Одеса – Балта – Одеса,
  14. Одеса – Роздільна – Одеса,
  15. Одеса – Мигаєве,
  16. Балта – Помічна,
  17. Одеса – Мартинівська – Одеса,
  18. Знам’янка – Цвіткове – Знам’янка,
  19. Знам‘янка – Тимкове – Знам‘янка,
  20. Миронівка – Цвіткове – Миронівка,
  21. Знам’янка – П’ятихатки – Знам’янка,
  22. Помічна – Людмилівка – Помічна,
  23. Шевченко – Помічна – Шевченко (по середах та суботах),
  24. Помічна – Долинська – Помічна,
  25. Долинська – Тимкове – Долинська (щоденно, крім понеділка),
  26. Помічна – Знам’янка – Помічна.
 

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