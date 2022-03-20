Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 21 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.



Розклад додаткових евакуаційних поїздів на 21 березня:



Харків:

8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;

11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ.



Дніпро:

10:30 - №901/902 Дніпро - Хелм.



Краматорськ:

13:00 - №271/270 Краматорськ - Львів;

16:00 - №273/272 Краматорськ - Львів.



Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Києва до Хелма о 19:13.



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