Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 21 березня
В Укрзалізниці оприлюднили детальний розклад додаткових евакуаційних поїздів на 21 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.
Розклад додаткових евакуаційних поїздів на 21 березня:
Харків:
8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;
11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ.
Дніпро:
10:30 - №901/902 Дніпро - Хелм.
Краматорськ:
13:00 - №271/270 Краматорськ - Львів;
16:00 - №273/272 Краматорськ - Львів.
Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Києва до Хелма о 19:13.
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