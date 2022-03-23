Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 23 березня
В Укрзалізниці оприлюднили детальний розклад додаткових евакуаційних поїздів на 23 березня
Про це повідомяє Еспресо.TV.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.
Розклад евакуаційних поїздів на 23 березня:
Київ, вокзал Дарниця:
8:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів;
17:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів.
Харків:
8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів,
11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ,
15:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.
Дніпро:
20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.
Краматорськ:
13:00 - №279/278 Краматорськ - Львів;
16:00 - №285/284 Краматорськ - Львів.
Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.
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