Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 25 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.



Розклад евакуаційних поїздів на 25 березня:



Київ, вокзал Дарниця:

9:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів;

17:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів.



Харків:

8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів,

11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ, 15:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.



Дніпро:

20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.



Краматорськ:

13:00 - №290/289 Краматорськ - Львів;

16:00 - №292/291 Краматорськ - Львів.



Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.







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