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Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 26 березня

25 березня, 2022 п'ятниця
21:48
війна з Росією

В Укрзалізниці оприлюднили детальний розклад додаткових евакуаційних поїздів на 26 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.

Розклад евакуаційних поїздів на 26 березня:

Київ, вокзал Дарниця:
9:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів;
17:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів.

Харків:
8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів,
11:30 - №229/230 Харків -Ужгород,
15:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.

Дніпро:
20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

Краматорськ:
13:00 - №274/273 Краматорськ - Львів;
16:00 - №276/275 Краматорськ - Львів.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.

  • Евакуаційний потяг Київ - Івано-Франківськ потрапив 24 березня під обстріл російських військ під Васильковом, постраждалих немає.
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2022, п'ятниця
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