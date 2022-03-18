Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 19 березня

Про це повідомляє "Укрзалізниця".



Київ, Дарницький вокзал:

1:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Харків;

8:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів;

17:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів.



Харків:

8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;

9:40 - №229/230 Харків - Івано-Франківськ;

13:00 - №239/240 Харків - Львів.



Дніпро:

20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.



Краматорськ:

13:00 - №263/264 Краматорськ - Львів;

16:00 - №265/266 Краматорськ - Львів.



Запоріжжя:

16:05 - №225 Запоріжжя - Ковель.



Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.



Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті





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