Укрзалізниця отримала нового тимчасового керівника

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури у Facebook.

Уряд визнав таким, що втратив чинність, рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків голови правління на Івана Юрика.

У Мінінфраструктури додали, що 30 липня РНБО повідомила про низку загроз державній безпеці, які пов’язані з критичною ситуацією в Укрзалізниці.

Камишін обіймав посаду радника міністра інфраструктури.

4 серпня Рада національної безпеки і оборони України доручила Кабміну покласти обов'язки голови правління АТ "Укрзалізниця" на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

9 серпня Наглядова рада Укрзалізниці погодила звільнення Івана Юрика з посади в.о. голови правління компанії та рекомендувала призначення на цю посаду Олександра Камишіна.