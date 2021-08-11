Укрзалізниця отримала нового тимчасового керівника
Кабінет Міністрів призначив Олександра Камишіна новим виконувачем обов’язків голови правління "Укрзалізниці"
Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури у Facebook.
Уряд визнав таким, що втратив чинність, рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків голови правління на Івана Юрика.
У Мінінфраструктури додали, що 30 липня РНБО повідомила про низку загроз державній безпеці, які пов’язані з критичною ситуацією в Укрзалізниці.
Камишін обіймав посаду радника міністра інфраструктури.
- 4 серпня Рада національної безпеки і оборони України доручила Кабміну покласти обов'язки голови правління АТ "Укрзалізниця" на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.
- 9 серпня Наглядова рада Укрзалізниці погодила звільнення Івана Юрика з посади в.о. голови правління компанії та рекомендувала призначення на цю посаду Олександра Камишіна.
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