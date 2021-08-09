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Головна Економіка Виконуючий обов'язки голови правління Укрзалізниці Юрик йде у відставку

Виконуючий обов'язки голови правління Укрзалізниці Юрик йде у відставку

9 серпня, 2021 понедiлок
15:59
Економіка Іван Юрик

Наглядова рада Укрзалізниці погодила звільнення Івана Юрика з посади в.о. голови правління компанії та рекомендувала призначення на цю посаду Олександра Камишіна

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Наглядова рада Укрзалізниці отримала заяву від тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Івана Юрика щодо увільнення його від виконання таких обов'язків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наглядова рада також взяла до відома рекомендацію, зазначену у рішенні Ради національної безпки та оборони від 30 липня 2021 року, а також пов'язані з цим обговорення, включаючи доручення від Міністерства інфраструктури, основані на рішенні Кабміну.

Відтак, зазначили у пресслужбі, наглядова рада вирішила задовольнити заяву Юрика щодо увільнення його від тимчасового виконання обов'язків голови правління. При цьому Юрик продовжуватиме виконання обов'язків на посаді члена правління, відповідального за фінанси.

"Наглядова рада рекомендує Кабінету міністрів України задовольнити вказану вище заяву та схвалити відповідне рішення", - зазначили у пресслужбі.

Крім того, наглядова рада вирішила рекомендувати Кабміну погодити призначення новим тимчасово виконуючим обов'язки голови правління Укрзалізниці Олександра Камишіна на період з 31 грудня 2021 року або до обрання нового постійного голови правління.

У пресслужбі зазначили, що наразі триває процес обрання постійного голови правління Укрзалізниці. Відбір консультантів з людських ресурсів для допомоги в цьому процесі має бути завершений на цьому тижні.

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Укрзалізниця
кадрові зміни
звільнення
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