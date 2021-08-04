РНБО доручила Кабміну покласти обов'язки глави правління Укрзалізниці на Кубракова
Рада національної безпеки і оборони України доручила Кабміну покласти обов'язки голови правління АТ "Укрзалізниця" на міністра інфраструктури Олександра Кубракова
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
РНБО вимагає від Укрзалізниці привести до економічно обґрунтованих тарифів вантажні перевезення та забезпечити безперебійне постачання електроенергії для УЗ.
А також ввести програми відновлення інфраструктури, рухомого складу, організувати закупівлю нових вагонів, забезпечити збільшення транзиту і розширення мережі для перевезення вантажів в контейнерах; ввести швидкісний рух.
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