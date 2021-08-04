РНБО доручила Кабміну покласти обов'язки глави правління Укрзалізниці на Кубракова

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



РНБО вимагає від Укрзалізниці привести до економічно обґрунтованих тарифів вантажні перевезення та забезпечити безперебійне постачання електроенергії для УЗ.



А також ввести програми відновлення інфраструктури, рухомого складу, організувати закупівлю нових вагонів, забезпечити збільшення транзиту і розширення мережі для перевезення вантажів в контейнерах; ввести швидкісний рух.

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