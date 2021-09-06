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Укрзалізниця перевезла понад 9 млн пасажирів протягом літа

6 вересня, 2021 понедiлок
18:39

АТ "Укрзалізниця" за червень-серпень перевезло 9,1 млн пасажирів, що становить 130% від показників літа 2020 року та 70% від показників аналогічного періоду 2019 року

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що 7,4 млн пасажирів скористалися нічними поїздами, 1,1 млн пасажирів – швидкісними поїздами Інтерсіті+, a регіональними – ще 0,6 млн пасажирів.

У літні місяці 2021 року, крім 104 пар цілорічних маршрутів, було задіяно ще 25 пар додаткових поїздів, які курсували на найпопулярніших туристичних та курортних напрямках.

Крім того, влітку Укрзалізниця продовжила анонсовану програму з економії часу пасажирів у дорозі, оптимізувавши графіки та прискоривши рейси таких поїздів: № 86/85 Львів – Новоолексіївка; № 228/227 Київ – Бердянськ; № 116/115-136/135 Київ – Бердянськ, Авдіївка; № 357/358, № 217/218, № 243/244 Київ – Рахів.

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