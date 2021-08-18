Україна визнала COVID-вакцину Janssen
Укрзалізниця підняла тарифи на вантажні перевезення
Укрзалізниця з 17 серпня підняла тарифи на вантажні перевезення
Про це пресслужба Укрзалізниці повідомила у Facebook.
Згідно з повідомленням, з 17 серпня уряд підняв тарифи на вантажні перевезення Укрзалізниці. Зокрема, на 25,9% зріс тариф на перевезення позакласних вантажів і наразі дорівнює рівню для вантажів першого тарифного класу. На 8% підвищено рівень тарифів на перевезення вантажів першого і другого тарифних класів, а також на 51,8% - тариф на порожній пробіг вагонів з-під вантажів першого тарифного класу.
Крім того, з 1 січня 2022 року на 20,4% зросте тариф на на перевезення вантажів першого тарифного класу і на 6,5% - для другого.
У пресслужбі зазначили, що завдяки підвищенню тарифів до кінця 2021 та впродовж 2022 року Україна отримає 12 млрд грн додаткових коштів.
За словами в.о. голови Укрзалізниці Олександра Камишіна, кошти від підвищення тарифів будуть направлені на відновлення залізничної інфраструктури: ремонт колій та електрифікацію залізниці.
Згідно з повідомленням, з 17 серпня уряд підняв тарифи на вантажні перевезення Укрзалізниці. Зокрема, на 25,9% зріс тариф на перевезення позакласних вантажів і наразі дорівнює рівню для вантажів першого тарифного класу. На 8% підвищено рівень тарифів на перевезення вантажів першого і другого тарифних класів, а також на 51,8% - тариф на порожній пробіг вагонів з-під вантажів першого тарифного класу.
Крім того, з 1 січня 2022 року на 20,4% зросте тариф на на перевезення вантажів першого тарифного класу і на 6,5% - для другого.
У пресслужбі зазначили, що завдяки підвищенню тарифів до кінця 2021 та впродовж 2022 року Україна отримає 12 млрд грн додаткових коштів.
За словами в.о. голови Укрзалізниці Олександра Камишіна, кошти від підвищення тарифів будуть направлені на відновлення залізничної інфраструктури: ремонт колій та електрифікацію залізниці.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+19
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.12Продаж 31.49
- Актуальне
- Важливе
2021, середа
18 серпня
13:34
Вибух на складі радіоактивних речовин: на Київщині проводять масштабні навчання силовиків за сприяння Міноборони США
13:24
Активісти анонсували акцію на підтримку екснардепа Семенченка, який фігурує у трьох кримінальних справах
12:48
"Хочемо отримати цього року": Зеленський назвав строки створення національного авіаперевізника
12:21
Сподіваюся, що наступного тижня він буде не таким, як вчора, - тренер "Монако" засипав компліментами 20-річного воротаря "Шахтаря"
11:41
Силовики Лукашенка прийшли з обшуками до журналістів єдиного незалежного інформагенства Білорусі
10:40
Кулеба спростував інформацію про "12 українських військовослужбовців", які перебувають у Афганістані
09:18
Очільники МВС Євросоюзу зберуться на термінову нараду через нелегалів, які потрапляють до ЄС з Білорусі
08:53
Ексклюзив
Луценко: Зеленський пішов на Банкову з абсолютним переконанням, що там десь є підвал, де Порошенко закрив народне щастя
08:50
Коронавірус в Україні: впродовж доби померли 40 пацієнтів, зафіксовано 1447 нових заражень