Укрзалізниця підняла тарифи на вантажні перевезення

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Про це пресслужба Укрзалізниці повідомила у Facebook.Згідно з повідомленням, з 17 серпня уряд підняв тарифи на вантажні перевезення Укрзалізниці. Зокрема, на 25,9% зріс тариф на перевезення позакласних вантажів і наразі дорівнює рівню для вантажів першого тарифного класу. На 8% підвищено рівень тарифів на перевезення вантажів першого і другого тарифних класів, а також на 51,8% - тариф на порожній пробіг вагонів з-під вантажів першого тарифного класу.Крім того, з 1 січня 2022 року на 20,4% зросте тариф на на перевезення вантажів першого тарифного класу і на 6,5% - для другого.У пресслужбі зазначили, що завдяки підвищенню тарифів до кінця 2021 та впродовж 2022 року Україна отримає 12 млрд грн додаткових коштів.За словами в.о. голови Укрзалізниці Олександра Камишіна, кошти від підвищення тарифів будуть направлені на відновлення залізничної інфраструктури: ремонт колій та електрифікацію залізниці.