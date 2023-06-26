Укрзалізниця планує закрити близько 5% станцій
Близько 5% станцій не працюють в Україні понад п'ять років. Член правління Укрзалізниці В'ячеслав Єрьомін повідомив, що їх будуть закривати
Про це Єрьомін розповів в інтерв’ю виданню Rail.insider.
"У нас є чітке розуміння щодо закриття взагалі неробочих станцій. Плануємо це робити. Підкреслюю, мова не про малодіяльні, а про ті дільниці, що не використовувалися п’ять і більше років. А проте є амортизація, витрати на їх утримання, податок на землю, хоча його зараз і зменшили до 0,25%, однак такі витрати є", - зазначив член правління УЗ.
За словами Єрьоміна, станції та дільниці, що не використовуються декілька років, становлять близько 5% від усієї мережі Укрзалізниці.
Також Єрьомін зазначив, щодо малодіяльних станцій, то там по кожній з таких дільниць планують знаходити окремі рішення, що передуватиме кропіткий аналіз.
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