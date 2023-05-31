Україна допоможе Молдові відбудувати залізничний коридор довжиною в 400 км
У рамках партнерства Україна допоможе Молдові відновити залізничний коридор Валчінет — Окніца — Бельци — Унгень — Кишинів — Каїнари довжиною 400 км
Про це інформує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Сьогодні, 31 травня, Укрзалізниця та Залізниця Молдови підписали меморандум про співпрацю.
"Відновлення цієї дільниці – важливий крок для підсилення залізничної логістики на дунайському напрямку. Завдяки залізничному коридору Валчінет — Окніца — Бельци — Унгень — Кишинів — Каїнари експортери отримають зручний транспортний коридор, пов’язаний зокрема, з портом "Рені". Це один з важливих елементів розвитку експортної логістики у Бессарабії", - розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.
Завершення проєкту заплановано на кінець 2024 року.
Проєкт фінансуватиметься коштом партнерів та міжнародних фінансових установ. 32 млн євро будуть перераховані Молдові, а потім скеровані Укрзалізниці на виконання роботи.
За словами Олега Тофілата, генерального директора ДП "Залізниця Молдови", Україна має необхідне обладнання та кваліфікованих працівників для швидкої та якісної реалізації інфраструктурних проєктів будь-якої складності. Після завершення відбудови дільниці її пропускна спроможність збільшиться, швидкість руху поїздів зросте та покращиться якість вантажних перевезень.
Повідомляється, що українські та молдовські залізничники вже успішно співпрацювали у масштабних інфраструктурних проєктах. Наприклад, у квітні запрацював прикордонний перехід Серпневе-1 — Басарабяска. Це дозволило розпочати вантажоперевезення на дільниці Березине — Басарабяска (Молдова), де українські залізничники брали участь у відновленні. Роботи були завершені у рекордно короткий час.
- 31 травня зі столиці України до Варшави вирушить тестовий потяг, сформований з 14 стандартних вагонів Укрзалізниці, аби отримати погодження від польської сторони.
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