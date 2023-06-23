Про це інформує Укрзалізниця.

Кошти ЄС надають в рамках фінансового інструменту Connecting Europe Facility (CEF) для розвитку прикордонних переходів з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною.

"Україна активно працює над інтеграцією своєї залізничної інфраструктури до Європейського Союзу. Реалізацію низки таких проєктів ми вже розпочали, але зараз нам необхідна системна підтримка наших міжнародних партнерів та фінансових інституцій. Це вперше в історії, коли ЄС безповоротно виділяє кошти на реалізацію залізничних проєктів в Україні", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Проєкти передбачають розширення пунктів пропуску на кордоні з Польщею Ягодин – Дорогуськ та Мостиська ІІ – Медика.

Також планують розвиток пункту пропуску Чоп – Чєрна над Тисою/Захонь, який з’єднує Україну зі Словаччиною та Угорщиною. Тут має бути побудований інтермодальний термінал та суміжна інфраструктура на станції Чоп.

Крім цього, в рамках спільних з Румунією проєктів відбудеться оновлення станційних колій 1435 мм на станціях Вадул-Сірет та Глибока-Буковинська.

"Співпраця з CEF – це новий інструмент для України та залізниці. Під час першої участі у конкурсі на фінансування ми направляли заявку з нашими сусідніми країнами, і тому був зроблений акцент саме на розвиток наших західних переходів з країнами ЄС. У планах – розвиток залізничних коридорів TEN-Т з євроколією 1435 мм для розвитку вантажного та пасажирського сполучення з Євросоюзом", – додав директор департаменту стратегії Укрзалізниці Олег Яковенко.

На сайті ЄС повідомляють, що з 3353 заявок, які були подані на конкурс у 2022 році, обрано 107 проєктів. Євросоюз надаватиме фінансову підтримку у вигляді грантів.

За транспортною програмою CEF на 2021-2027 роки 25,8 млрд євро призначено для грантів для співфінансування проєктів TEN-T в країнах ЄС.

"Інші можливості фінансування за програмою CEF Transport доступні зараз: конкурс з військової мобільності 2023 року триває до 21 вересня 2023 року, а Інфраструктурний фонд альтернативних видів палива - до 7 листопада 2023 року. Наступні конкурси CEF Transport стартують у кінці вересня 2023 року", - додали в заяві.

Довідково. CEF (Connecting Europe Facility) — це фонд Європейського Союзу, створений у 2014 році для інвестицій у транспортні, енергетичні, цифрові та телекомунікаційні проєкти. Зокрема, це основний інструмент для фінансування розвитку Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T).