Укрзалізниця планує з'єднати всі обласні центри країни швидкісним сполученням до 2024 року

Про це повідомила у Facebook пресслужба Міністерства інфраструктури.



За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, поїзди Інтерсіті мають доїжджати в усі обласні центри України до кінця 2024 року. Для досягнення цієї цілі планується розгорнути масштабну електрифікацію колій.



"Ми плануємо електрифікувати щонайменше 500 км до 2024 року. Це дозволить налагодити швидкісні міжрегіональні сполучення та запустити нові маршрути формату Інтерсіті+ до понад десяти обласних центрів країни, серед яких Ужгород, Чернівці, Луцьк, Житомир, Чернігів, Суми, Кропивницький, Маріуполь, Миколаїв, Херсон. Зокрема, уже скоро поєднаємо швидкісною залізницею Київ та Черкаси", - цитує пресслужба слова Кубракова.



У пресслужбі зазначили, що пріоритетними проєктами з електрифікації на 2022 рік є ділянки Долинська - Миколаїв - Колосівка, Ворожба - Суми, Житомир - Новоград-Волинський.



Крім того, за даними відомства, у 2021 році планується завершити електрифікацію колій Київ - Васильків-2 протяжністю 11 км, Черкаси - станція ім. Т. Шевченка протяжністю 30,4 км, Ковель - Ізов - Держкордон та Чорноморська - Берегова протяжністю 6,5 км.

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