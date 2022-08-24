Укрзалізниця попередила про затримку низки потягів

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Через ДТП поблизу залізничного полотна на дільниці Знам'янка - Пантаївка деякі поїзди курсують із запізненням", - йдеться у повідомленні.

Затримується прибуття таких потягів:

№86 Львів — Запоріжжя (+4 год 30 хв);

№76 Київ — Кривий Ріг (+3 год 00 хв);

№42 Львів — Дніпро (+3 год 10 хв);

№92 Одеса — Харків (+3 год 06 хв);

№80 Київ — Дніпро (+1 год 45 хв);

№7/8 Харків — Одеса (+2 год 25 хв).

"Рух поїздів на дільниці було оперативно відновлено, час затримки може змінюватися", - зазначили в Укрзалізниці.

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